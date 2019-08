© foto di Lorenzo Marucci

Oreste Cinquini, dirigente dello Zenit San Pietroburgo, parla ai microfoni di Radio Sportiva e dà la sua opinione sul caso legato a Mauro Icardi, attaccante ormai in rotta con l'Inter: "Per me è stato sbagliato qualcosa. Non so chi ha preso quella decisione della fascia da capitano, ma fa riflettere che un giocatore così sia finito a essere svenduto per nemmeno 60 milioni. E la dirigenza deve risolvere ad Antonio Conte i problemi".