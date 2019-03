© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Ferrara, 358 partite in 11 stagioni con la Juventus, parla al Corriere di Torino dopo la clamorosa vittoria dei bianconeri in Champions contro l'Atletico: "Già prima la Juve era tra le prime quattro favorite per la vittoria, quella con la rosa più attrezzata. Dopodiché nulla ti dà garanzie di vincere la Champions, neppure avere Ronaldo: però, lui aiuta. Un rischio che il campionato sia già finito? Potrà esserci un po’ di turnover, immagino, e il pericolo di sentirsi appagati e di allentare la tensione, quindi saranno fondamentali gli allenamenti: da fare con la massima concentrazione. Chiellini? È uno di quei difensori che avrebbe potuto giocare alla mia epoca, ed è un complimento. Me lo ricordo nell’estate 2005, nella piazzetta di Capri, che venne da me dicendo: “Giocheremo insieme”. Averlo compagno di squadra è stato un piacere: dev’esserlo un po’ meno per gli attaccanti che ci giocano contro".