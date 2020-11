Cluj-Roma 0-2: il tabellino della gara

vedi letture

Ecco di seguito il tabellino della gara;

Cluj (4-3-3): Balgradean; Susic, Manea, Burca, Camora; Paun (26’ st Carnat), Itu (6’ st Chipciu), Djokovic; Rondon, Debeljuh (25’ st Vojtus), Pereira. A disp.: Sandomierski, Checiches, Ciobotariu, Latovlevici, Haiduc, Joca. All.: Petrescu

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Spinazzola (19’ st Mkhitaryan), Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara (32’ st Milanese), Villar, Calafiori; Carles Perez (39’ st Tripi), Pellegrini (1’ st Veretout); Borja Mayoral (18’ st Dzeko). A disp.: Mirante, Berti, Karsdorp, Pedro, Ciervo. All. Fonseca

Arbitro: Lechner

Marcatori: 4’ st aut. Debeljuh (C), 22’ st rig. Veretout (R)

Ammoniti: Itu (C), Paun (C), Djokovic (C), Diawara (R), Burca (C), Camora (C), Petrescu (C), Dzeko (R)