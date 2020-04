Colantuono su Gomez: "Che soddisfazione averlo portato all'Atalanta"

vedi letture

Stefano Colantuono è l'allenatore che nel 2014 scelse di portare Alejandro "Papu" Gomez all'Atalanta e alla Gazzetta dello Sport racconta il motivo di quella decisione tornando anche sulla stagione in corsa: "Bonaventura voleva andare via e io dissi alla società che avrei dato il via libera solo se mi avessero preso il Papu. Ammirandolo ai livelli di oggi non posso nascondere una certa soddisfazione. All'inizio fece fatica a causa della situazione in Ucraina dalla quale arrivava, poi cambiò tutto. Ora ha 32 anni e va a mille all'ora: ha fatto bene a sposare il progetto. E in Champions pensoc he l'Atalanta possa stupire ancora".