© foto di Federico De Luca

Marvin Compper, difensore del Celtic nonché ex Fiorentina, ha parlato a Firenzeviola.it del possibile ritorno di Borja Valero in viola: "Ha la qualità per aiutare la Fiorentina anche a 34 anni. Ho visto che nello scorso campionato è sceso spesso in campo con l'Inter, significa che ha la gamba giusta e che si sente ancora bene. In più penso che tornare a Firenze, per lui, sarebbe una questione di cuore".