Condò: "A un certo punto lo scambio Dybala-Icardi sarà inevitabile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Condò, giornalista e prima firma di 'Sky' e della 'Gazzetta dello Sport', ha detto la sua sulla possibilità che Juventus e Inter nelle ultime settimane di calciomercato mettano in piedi uno scambio di attaccanti: "A un certo punto, per me diventerà inevitabile lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala essendo due plusvalenze nette. Poi, se Icardi accettasse Napoli o Roma la situazione cambierebbe, ma a questo punto mi sembrerebbe strano. Inter e Juventus hanno combattuto una guerra di società e anche personale tra Beppe Marotta e Fabio Paratici, col vecchio che ci tiene a far capire al giovane che il migliore è ancora lui".