Condò: "L'Atalanta ha un debito d'onore con Ilicic. Deve dargli la possibilità l'anno prossimo"

Paolo Condò, opinionista di SKY, ha parlato dell'assenza di Josip Ilicic contro il Paris Saint Germain: "L'Atalanta è qui per meriti collettivi, ma molto per i meriti di Ilicic per quello che ha fatto nella sfida di Valencia. Ha un debito di onore, quello che è successo deve replicarlo per permettere a Ilicic di brillare in questo punto della competizione".