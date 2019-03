© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conor McGregor, discusso e formidabile campione di MMA, ha avuto modo di parlare anche di Cristiano Ronaldo. "E' un atleta, una persona e un giocatore professionale. La sua disciplina, la sua attitudine da perfezionista e la sua dedizione sono fonte d'ispirazione per tutti. Basti vedere quel che ha fatto a 34 anni in Champions, contro una squadra capace di difendersi come l'Atletico Madrid. Siamo entrambi atleti al top della carriera", riporta O'jogo.