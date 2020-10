Contatto Balogh-Perisic, Marelli: "Rigore come lo era su Bernardeschi domenica scorsa"

Attraverso i propri social, l’ex arbitro Luca Marelli commenta così il possibile rigore per l’Inter non concesso oggi nel corso del match contro il Parma: “È rigore ma ormai la linea è questa. Episodio molto simile (come dinamica: trattenuta) a quello su Bernardeschi di domenica scorsa. Discutibile (a me non piace questa estremizzazione) ma è la linea che volevano: sono episodi eclatanti e sfuggiti all’arbitro”.