© foto di Dimitri Conti

Pacca sulla spalla e fugace saluto, in attesa di scrivere un possibile futuro insieme. Romelu Lukaku ha cercato e salutato l'allenatore dell'Inter Antonio Conte al termine della sfida di International Champions Cup (vittoria per 1-0 dei Red Devils) al National Stadium di Singapore. Un commiato non certo casuale, visto che il belga resta il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri e vorrebbe da tempo raggiungere l'ex ct a Milano per intraprendere una nuova avventura in Serie A. Lukaku, intanto, neanche oggi era tra i convocati di mister Solskjaer.