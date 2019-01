Coppa d'Asia, la Cina di Lippi eliminata: l'Iran vince per 3-0

Termina l'avventura in Coppa d'Asia per la Cina di Marcello Lippi. La formazione dell'ex ct della Nazionale italiana è stata battuta dall'Iran ai quarti di finale: 3-0 il risultato finale arrivato in virtù dei gol siglati da Taremi al 18', Azmoun al 31' e Ansarifard al 91'. Lippi chiude così la sua esperienza come ct della Nazionale cinese: il suo contratto scade il 30 gennaio.