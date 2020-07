Coppa di Francia, alle 21.10 la finale Psg-St Etienne su Sportitalia

Grande serata di calcio internazionale su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560). Dopo oltre quattro mesi di stop, ecco la finale della Coppa di Francia tra i campioni di Francia del Psg e il Saint Etienne rivelazione della stagione. Un appuntamento da non perdere per una sfida che negli ultimi anni non ha risparmiato colpi di scena. Per il Psg è l’occasione di riscattare la clamorosa sconfitta del 2019 nella finale contro il Rennes, decisa ai calci di rigore. Per il Sanit Etienne si tratta di tornare ad alzare il trofeo che manca dal lontano 1977.

La finale della Coppa di Francia Psg-Saint Etienne è in programma alle ore 21,10 e sarà preceduta da un ampio prepartita in diretta dalle 20,30. Il telecronista sarà Ivan Fusto con il commento tecnico di Oscar Damiani Jr.

Per il Psg si tratta del primo test ufficiale prima della sfida di Champions League contro l’Atalanta in calendario il prossimo 12 agosto a Lisbona. Lo stop della Ligue1, assegnata dalla federazione ai parigini, ha costretto Neymar e soci ad allenarsi senza vere partite. Ora, però, è arrivato il momento di tornare a fare sul serio e dopo la finale della Coppa di Francia di venerdì ci sarà quella di Coppa di Lega in programma il 31 luglio.

Nei due precedenti incroci stagionali tra Psg e Saint Etienne il campo ha sempre premiato i campioni di Francia: 4-0 in campionato e 6-1 in Coppa di Lega. Sarà anche il remake della finale del 1982 segnata dalla doppietta di Michel Platini, stella del Saint Etienne, non sufficiente però per regalare la vittoria ai Verdi.