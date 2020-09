Coppa Italia, cadono Catania, Livorno e Carpi. Tutto facile per Bari e Carrarese

Si è conclusa la lunga giornata di Coppa Italia che ha visto scendere in campo molte squadre di Serie C e Serie D per il turno preliminare della competizione. Due i risultati a sorpresa, entrambi arrivati dopo i tempi supplementari: il Casarano – con Gianluca Sansone in gol – ha infatti battuto il Carpi, mentre il Notaresco ha sbancato il Massimino di Catania. Per il resto da segnalare la vittoria di misura dell’Alessandria sulla Sambenedettese (Maxi Lopez espulso al 45°). Escono dalla competizione Piacenza (2-1 contro il Teramo), Livorno (2-1 contro la Pro Patria), Avellino (2-1 contro il Renate) e Modena (1-0 contro il Monopoli). Vittorie larghe per Carrarese e Bari. Questi i risultati delle gare giocare oggi:

Piacenza-Teramo 1-2 (21° Bruzzone; 6° Santoro, 24° Pizzauti)

Carpi-Casarano 1-3 (72° Giovannini; 5°, 105° Rodriguez, 100° Sansone)

Alessandria-Sambenedettese 3-2 (13°, 17° Eusepi, 90° rig. Arrighini; 25° Nocciolini, 90° Panaioli)

Novara-Gelbison 3-1 (21° Schiavi, 38° rig. Bove, 48° Buzzegoli; 7° Coulibaly)

Carrarese-Ambrosiana 4-0 (2° Infantrino, 7° Schiro, 9° Rota, 86° Caccavallo)

Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1 (35° Casoli, 45° rig. Carlini; 31° Franco)

Livorno-Pro Patria 1-2 (82° Gonnelli; 16° Parker, 48° Latte Lath)

Pontedera-Arezzo 1-2 (67° Piana; 53° Belloni, 90° Cutolo)

Bari-Trastevere 4-0 (15° D’Ursi, 23° Marras, 36° Antenucci, 75° Candellone)

Juve Stabia-Tritium 2-1 (45° aut. Alde, 87° Mastalli; 81° Marzeglia)

Renate-Avellino 2-1 (10° Giovinco, 75° Galuppini; 84° Burgio)

Feralpisalò-Pineto 1-0 (35° Ceccarelli)

Potenza-Triestina 0-2 (19° Maracchi, 28° Di Massimo)

Catania- s. N. Notaresco 1-2 (27° Biondi; 56° Speranza, 99° Dos Santos)

Padova-Breno 2-0 (13° Santini, 74° Ronaldo)

Monopoli-Modena 1-0 (78° Paolucci)