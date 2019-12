Coppa Italia, Cremonese-Empoli dopo i primi 45': la sblocca Claiton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al via il IV turno della Coppa Italia 2019-2020, con 16 club che si daranno battaglia - in gara secca - per staccare il pass per gli ottavi, momento della competizione che vedrà subentrare Juventus, Roma, Inter, Torino, Milan, Napoli, Lazio e Atalanta.

Ad aprire la giornata, la gara tra Cremonese ed Empoli, che hanno da poco chiuso la prima frazione di gioco. Avanti i lombardi, che al 35' hanno trovato il vantaggio con capitan Claiton, bravo a ribattere a rete, da pochi passi, una conclusione di Castagnetti da fuori area.

Di seguito il programma completo del IV turno:

ORA IN CAMPO (parziale)

Cremonese-Empoli 1-0 [ottavi: Lazio]

(35' Claiton)

ORE 18:00

Genoa-Ascoli [ottavi: Torino]

ORE 21:00

Fiorentina-Cittadella [ottavi: Atalanta]

MERCOLEDI' 4 DICEMBRE

Sassuolo-Perugia [ottavi: Napoli]

SPAL-Lecce [ottavi: Milan]

Udinese-Bologna [ottavi: Juventus]

GIOVEDI' 5 DICEMBRE

Parma-Frosinone [ottavi: Roma]

Cagliari-Sampdoria [ottavi: Inter]