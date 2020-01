© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Con la vittoria di questa sera dell'Inter ai danni della Fiorentina, si completa il quadro delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno il Napoli, mentre il Milan sfiderà la Juventus, in gare di andata e ritorno. Le gare sono in programma il 12 febbraio e il 4 marzo, con orari ancora da definire, mentre la finale è prevista per il 13 maggio.