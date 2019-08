Coppa Italia, Parma-Venezia 2-1 al 45': Gervinho subito a segno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma chiude in vantaggio il primo tempo della gara valida per il terzo turno di Coppa Italia contro il Venezia. Al Tardini i ducali sono avanti per 2-1 grazie alle reti di Gervinho al 9' e Iacoponi al 22'. Di Aramu, al 24', la rete che tiene vive le speranze ospiti in vista della ripresa.