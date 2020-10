Coppa Italia, Pordenone-Monza, le formazioni ufficiali: tanto turnover da ambo le parti

vedi letture

Tonato turnover per entrambe le squadre in questo pomeriggio di Coppa Italia. Tesser punta sul duo Butic-Musiolik in avanti con Mallamo alle loro spalle. A centrocampo Pasa in cabina di regia, mentre in difesa c'è Chrzanowski sulla sinistra. Squadra rivoluzionata per Brocchi che schiera Barillà terzino mancino e Rigoni sulla corsia opposta. In avanti il giovane Colferai con alle spalle il duo D'Errico-Machin.

Queste le formazioni ufficiali:

Pordenone (4-3-1-2): Bindi; Berra, Stefani, Camporese, Chrzanowski; Misuraca, Pasa, Rossetti; Mallamo; Butic, Musiolik. Allenatore Tesser

Monza (4-3-2-1): Sommariva; Rigoni, Scaglia, Pirola, Barillà; Armellino, Fossati, Colpani; D’Errico, Machin; Colferai. Allenatore: Brocchi