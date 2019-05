Coppola: "Napoli, Ilicic colpo mirato. ADL, De Rossi una boutade"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ha superato l'Inter per 4-1, mentre impazzano le prime voci di mercato legate alla formazione di Carlo Ancelotti. Il giornalista Gianfranco Coppola, storico volto della Rai, ne ha parlato attraverso le frequenze di Radio Montecarlo Sport durante la puntata odierna della trasmissione 'A Tutto Napoli'.

La trattativa con l'Atalanta per Ilicic. "Servono garanzie nel cambiare pedine tra campionato e coppe, Ancelotti vuole delle certezze a prescindere dall'età del calciatore. Sarebbe un acquisto mirato per garantire robustezza e forza fisica e tecnico-tattica che è molto importante, Ilicic non sarebbe un acquisto sbagliato", ha detto il collega Rai.

Il poker rifilato all'Inter. "La lotta Scudetto non è mai esistita in questa stagione, credo che Ancelotti abbia pagato un po' i suoi metodi di allenamento, differenti a quelli di Sarri. Poi ci sono calciatori non più giovanissimi come Mertens e Callejon, forse hanno pagato il fatto di aver giocato cento gare in un anno e mezzo. L'Inter ieri sera era completamente addormentata, c'è anche da dire che il Napoli ha voluto salutare il San Paolo facendo capire di aver disputato comunque una grande stagione", le sue parole.

Quale futuro per Insigne e cosa fare sugli esterni difensivi? Questo il pensiero di Gianfranco Coppola: "Tra lui e De Laurentiis fanno a sportellate anche nelle dichiarazioni. Non sono certo del futuro ancora in azzurro di Malcuit e Mario Rui, credo che il Napoli voglia prendere un esterno sinistro e un centrale difensivo. Albiol non è più giovanissimo e la sua assenza si è sentita durante il periodo di indisponibilità, serve un centrale da affiancare all'incedibile - si spera - Koulibaly".

De Laurentiis ha parlato di De Rossi. "Forse ha voluto accontentare qualche amico di fede giallorossa, la vedo come una pista impercorribile. A De Rossi vanno affidate le chiavi del gruppo, che non aspetta il supereroe che arriva da Roma. Capitan Futuro ha personalità, è stato un grande campione ma non lo vedo in azzurro. Mi sembra una boutade, ma questo calcio stupisce sempre", le dichiarazioni del collega.