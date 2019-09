L'episodio dei cori razzisti contro Romelu Lukaku ha fatto il giro del mondo e anche la nazionale belga si è schierata con l'attaccante nerazzurro, impegnato con la nazionale. La Federazione, tramite un post sui propri canali ufficiali, ha espresso massima solidarietà nei confronti del calciatore:

We've got your back, @RomeluLukaku9! Together with @BelgianFootball against racism in football. Read all about it on https://t.co/xgvqgq2WIn. #EqualGame pic.twitter.com/If8Oo59Go6

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 4, 2019