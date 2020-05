Coronavirus, all'Italia la fetta maggiore del piano "Recovery Fund". Oltre 172 miliardi

vedi letture

Verrà discusso oggi, in Commissione europea, il piano di aiuti proveniente dall'Europa da ben 750 miliardi di euro. E' stato il commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, ad anticipare le cifre del piano anti-crisi dell’Unione Europea parlando di “svolta senza precedenti”. Il pacchetto del Recovery Fund proposto dalla Commissione europea per l'Italia come risposta all'emergenza sanitaria ed economica provocate dal Coronavirus, ammonta a 172,7 miliardi di euro. 81,807 miliardi sarebbero versati come aiuti e 90,938 miliardi come prestiti: la quota più alta destinata a un singolo Paese spetta proprio all'Italia, che sarà quindi il paese più aiutato. Segue la Spagna, con un totale di 140,4 miliardi, divisi tra 77,3 miliardi di aiuti e 63,1 miliardi di prestiti.