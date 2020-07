Coronavirus, Bolsonaro conferma: "Sono positivo". E poi si toglie la mascherina

"Sono positivo". E poi si toglie la mascherina. Jair Bolsonaro fa discutere, ancora una volta. Il presidente brasiliano ha infatti confermato in conferenza stampa di essere risultato positivo al contagio da Covid-19. Poco prima di concludere l'incontro con i giornalisti, però, si è tolto la mascherina, dimostrando ancora una volta di non tenere in considerazione la pandemia. Al momento, i casi confermati in Brasile sono 1.668.589.