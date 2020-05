Coronavirus, Burioni: "Ora settimane di convalescenza. Lazio? Spero in buoni risultati"

Il noto virologo Roberto Burioni è intervenuto in diretta dagli studi di Che Tempo Che Fa su Rai 2: "La situazione sta andando molto meglio e grazie a sacrifici spaventosi ne siamo usciti. Ora siamo come un paziente guarito a una pesante polmonite grazie a una dolorosa terapia. A lui chiediamo di riguardarsi nella convalescenza, almeno nelle prime settimane, non lo mandiamo subito sulle piste a sciare".

Come commenta la gaffe di Gallera sull'indice Rt?

"Se il numero è 0,5 vuol dire che 200 persone ammalate ne contagiano 100. Ma il rapporto trasmissivo è diverso: in questo caso poche persone sono responsabile di tanti contagi, è un po' quello che succede quando si fanno le medie".

(Simone Inzaghi è collegato, ndr) Una domanda per il mister?

"Ho fatto il mio voto di non parlare di calcio, e intendo rispettarlo. Spero solo che, in caso si riesca a riprendere, arrivino buoni risultati per la mia squadra (la Lazio, ndr)".