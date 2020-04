Coronavirus, in Lombardia distribuite gratis 3.300.000 mascherine: lo schema per provincia

3.300.000: è questo il numero di mascherine che sono state e stanno venendo progressivamente distribuite gratuitamente in tutta la Regione Lombardia. A comunicarlo è stato Pietro Foroni, Assessore Territorio e Protezione Civile, che ha commentato provincia per provincia la loro ripartizione. Ricordiamo che da oggi, in Lombardia, è partita l'ordinanza che obbliga tutti i cittadini a proteggersi naso e bocca con una mascherina (o simili) ogni volta che escono di casa per comprovate necessità. Di seguito, lo schema.