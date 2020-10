Coronavirus, la Campania chiude le scuole: attività in presenza sospese fino al 30 ottobre

La Regione Campania chiude le scuole fino al 30 ottobre. Lo prevede un'ordinanza in corso di pubblicazione firmata dal presidente Vincenzo De Luca, che prevede la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole primarie e secondarie dal 16 al 30 ottobre in Campania. A chiudere saranno anche le Università, sia per le attività didattiche che per gli esami in presenza, eccezion fatta per gli studenti del primo anno. L'ordinanza prevede inoltre lo stop alle feste, "anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all'aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente".