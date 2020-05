Coronavirus, la Lombardia resta la regione più colpita. In calo però sia i ricoveri che i decessi

La Lombardia resta per distacco la regione più colpita dal Coronavirus in Italia, ma i numeri del bollettino odierno indicano comunque una diminuzione ulteriore di pazienti in terapia intensiva (-70) e di ricoverati non in terapia intensiva (-167). Corrispondono invece a 502 unità, invece, i nuovi contagi rispetto alla giornata di ieri. In calo infine anche i decessi, 85 nelle ultime 24 ore contro i 94 di ieri.

In basso, i due grafici con tutti i numeri del contagio in Lombardia e in ogni sua provincia: