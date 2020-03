Coronavirus, muore 17enne in California. Rifiutato dall'ospedale perché senza assicurazione

vedi letture

Un ragazzo di 17 anni è morto in California nei giorni scorsi a causa del Coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco di Lancaster R. Rex Parris spiegando che il giovane era stato rifiutato dall'ospedale perché privo dell'assicurazione sanitaria. "Il venerdì prima di morire era in salute, il mercoledì è morto. - ha detto Parris - Non aveva l'assicurazione sanitaria e non lo hanno curato".