Coronavirus, Rappuoli: "Vaccino? Impossibile avere tutte le dosi entro fine anno. Penso al 2021"

Rino Rappuoli, microbiologo, Mediaglia d'Oro al Merito della sanità pubblica e direttore scientifico della divisione vaccini dell'azienda farmaceutica GSK, ha parlato di eventuali novità su un vaccino anti-Covid a Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Se abbiamo bisogno di centinaia di milioni di dosi, sicuramente non ci basterebbe il tempo per poterle avere a fine anno. Penso più a metà o fine 2021, di sicuro comunque c'è un grande sforzo in questo senso da parte degli studi ma il fabbisogno del mondo è di miliardi di dosi. Dopo l'estate ritroveremo il virus, ma non sappiamo ancora quanto grave sarà la sua diffusione. Sicuramente sappiamo come gestirlo meglio, magari saremo più preparati".