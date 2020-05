Coronavirus, Russia ora seconda per numero di contagi. Negli USA 830 morti in 24h

La mappa del contagio da COVID-19 ci consegna, nelle ultime ore, una preoccupante impennata di nuovi contagi in Russia. Per il decimo giorno di fila, in Russia si sono registrati più di 10mila nuovi contagi (10.899 nelle ultime 24 ore) e adesso è il secondo paese con più contagiati al mondo, alle spalle degli Stati Uniti che nell'ultimo giorno hanno fatto registrare 830 decessi. Negli USA dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati 1.347.936 casi: tra questi, 232.733 guariti e 80.682 morti. In basso il grafico.