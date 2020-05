Coronavirus, storica apertura NY Times: "Quasi 100.000 morti negli USA, perdita incalcolabile"

Apertura storica, quest'oggi, per il New York Times. Proprio mentre gli USA si stanno avvicinando alla soglia dei 100.000 decessi legati al Coronavirus, il quotidiano statunitense ha voluto dedicare infatti la sua intera prima pagina a 1.000 di queste vittime, l'1% del bilancio totale. "Mille persone rappresentano solo l'1% del bilancio totale dei morti. Nessuno di loro era solo un numero", spiega il giornale in una breve introduzione che precede i nomi dei deceduti e il loro rispettivo necrologio.

"Le morti negli USA vicine a quota 100.000, una perdita incalcolabile", il titolo impattante e indimenticabile del NY Times.

