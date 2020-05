Corradi sui gioielli dell'Under 18: "Fagioli gran talento, Petrelli un cinghialone come me"

Bernardo Corradi, ora ct della Nazionale Under 18, parla così dei giovani talenti che sta allenando in questa nuova esperienza: "Allenare i giovani è diverso, lì devi andare a curare anche i fondamentali. Ci sono varie metodologie, io preferisco andare a correggere gli errori commessi perché è più facile assimilare i consigli rispetto a quando spieghi qualcosa prima. Nell'under 17 e nell'under 19 ho avuto due ragazzi, Fagioli e Petrelli, entrambi della Juve, che stanno sempre insieme e vivono praticamente in simbiosi. Fagioli è uno dei talenti migliori del calcio italiano, Petrelli invece è un cinghialone come me ma è più bravo tecnicamente e se avesse un pizzico del mio carattere e imparasse l'attacco al primo palo diventerebbe fortissimo", le sue parole a Sky.