© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando della sfida di sabato scorso contro la Juventus e in vista della gara di mercoledì contro il Napoli. "Contro la Juve sembravamo l'Empoli di Sarri o addirittura il Napoli di Sarri. Abbiamo padronanza di gioco, abbiamo fatto un figurone, ma dobbiamo tenere oltre un'ora. Contro il Napoli sarà un'altra bella partita. Speriamo che il risultato resti in bilico per un po', così ne gioverebbe lo spettacolo. Il Napoli è una squadra che gioca a calcio, l'Empoli lo stesso, quindi sarà una bella gara. Abbiamo dei giovani di prospettiva che, come valore, possono valere anche il Napoli. Meriteremmo una classifica diversa", le sue parole.