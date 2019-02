Risultato finale: Cosenza-Carpi 1-0

© foto di Andrea Rosito

Pietro Perina, portiere del Cosenza, ha parlato cosi ai microfoni di Dazn nel post partita: "E' merito della squadra, lavoriamo duramente. Questo rigore lo dedico a mia moglie e mia figlia perchè mi sono sempre vicino. E' merito sopratutto dei miei compagni, i primi difensori sono sopratutto gli attaccanti. Stiamo facendo bene, il campionato è ancora lungo. Il nostro obiettivo principale è la salvezza, poi appena raggiunta la matematica possiamo pensare in grande. Bisogna lavorare, il campionato è ancora lungo e dobbiamo arrivare alla salvezza il prima possibile. Noi abbiamo sempre seguito il mister, non lo abbiamo mai abbandonato, lui e con noi e noi con lui. Foggia? Difficile prepararla, andremo in un campo infuocato contro una squadra forte, andremo lì a giocarcela e dire la nostra".