Cosenza, Tutino al 90': "Potevo segnar di più, ma contento per i tre punti"

© foto di Andrea Rosito

L'attaccante del Cosenza, Gennaro Tutino, ha parlato a DAZN, dopo il successo contro il Cittadella. Queste le sue parole: "Sono uscito incavolato per il gol che ho sbagliato. Sono contento di essere tornato alla rete, ma speravo di segnarne altri e chiudere prima la partita. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, la salvezza passa dalle nostre mani. Siamo una buona squadra, i nuovi ci daranno una mano. In casa dobbiamo costruire la nostra salvezza e conquistare sempre più punti. Difesa? Il nostro punto di forza, molto solida. Siamo ben amalgamati. Calciomercato? Perez, Baclet e Pascali ci dispiace che siano andati via, ma i nuovi non li faranno rimpiangere. Dobbiamo fare gruppo per raggiungere il nostro obiettivo. Futuro? Prima arrivo in doppia cifra, poi vedremo cosa accadrà".