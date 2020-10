Costacurta: "Gomez? Uno dei migliori in Europa. Ilicic mi fa emozionare"

Il talent di SKY, Alessandro Costacurta, ha parlato prima della sfida fra Atalanta e Napoli del Papu Gomez. "Ora è uno dei migliori giocatori in Europa, lo ha dimostrato a livello europeo. Sorprende che non lo facciano giocare là, sono sorpreso che non sia nemmeno entrato. Per me Ilicic dà emozione positiva, una capacità di entusiasmarmi. L'Atalanta fa giocare uno solo che ha giocato novanta minuti in quattro giorni, gli altri li farà giocare più avanti. Ha tanti nazionali ma ha una buona rosa, c'è un grande merito per la società".