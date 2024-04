Costacurta: "Ultime settimane negative per Juve e Milan ma non è stagione fallimentare"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato così a Tuttosport della sfida che attende i rossoneri, ospiti della Juventus

a Torino: "Nessuna delle due squadre sta vivendo un buon momento, ma il Milan ha fatto male nelle ultime due settimane, probabilmente le peggiori degli ultimi tre anni, mentre le precedenti erano state buone.

La Juve arriva da qualche settimana negativa in più. Per entrambe però secondo me è sbagliato parlare di stagione fallimentare o anche non buona, anche se nell’ultimo periodo hanno perso un po’ di energia. In campionato hanno fatto quello che era nelle loro possibilità, con filosofie e idee diverse.

L’Inter era nettamente più forte e nessuno pensava che potesse esprimere un gioco così o che potesse staccare le altre così tanto, ma questo è stato un grande merito dei nerazzurri. In campionato secondo me Juve e Milan hanno fatto un percorso buono, un po’ meglio il Milan che ha avuto Champions ed Europa League. La Juve avrebbe potuto fare qualche punto in più negli ultimi due mesi, perché prima con le buone o con le cattive era rimasta attaccata".