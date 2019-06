© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del prossimo allenatore dei rossoneri: "Non ne ho la minima idea, bisogna parlare di quelli che ci sono. Quello che abbiamo visto in Champions League va in quella direzione, l'Inter ha scelto un allenatore in grado di dare aggressione e la verticalizzazione, è un bellissimo messaggio per il campionato italiano".