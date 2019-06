© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivato in Italia a soli 18 anni e partito senza aver lasciato il segno con la maglia dell'Inter, Philippe Coutinho è forse il principale rimpianto dei nerazzurri negli anni recenti. Impegnato in conferenza stampa in Copa América, il fantasista oggi al Barcellona, è tornato sugli anni alla Pinetina: "È stato tutto veloce, mi sono accadute tante belle cose. Ho passato momenti difficili e comunque ho cercato sempre di fare del mio meglio. Ero molto giovane, era tutto nuovo e mi sono dovuto confrontare con una cultura diversa. Ma in Italia ho imparato molto".