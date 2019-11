© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuno come Cristiano Ronaldo. Al portoghese, 29 gol in questa stagione, manca una sola rete per arrivare a 30. Una quota che, evidenzia La Gazzetta dello Sport, ha sempre raggiunto nelle ultime dodici stagioni: neanche Messi, appunto, è riuscito ad avere tanta continuità. Il miglior anno di CR7? Facile: il 2013 da 69 reti segnate.