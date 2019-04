CR7 decisivo, Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Qui per questo"

© foto di Imago/Image Sport

"Qui per questo". Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla gara di ieri sera che ha visto Cristiano Ronaldo a segno con la Juve contro l'Ajax. "Cristiano è sceso a Torino - continua l'editoriale - per dare finalmente alla Juve la coppa dell'ossessione, è costato centinaia di milioni e per il momento sta assolvendo magnificamente il compito".