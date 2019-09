© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro premio per Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese della Juventus ha ricevuto ieri a Lisbona, per la decima volta consecutiva, la Quina de Oro, assegnata al miglior giocatore portoghese dell'anno. Gonçalo Guedes, attuale giocatore del Valencia, ha vinto il premio di rivelazione dell'anno, mentre José Mourinho ha ricevuto il premio Vasco de Gama per il suo lavoro e il suo ruolo di "ambasciatore di eccellenza" del Portogallo.