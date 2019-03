© foto di Federico De Luca

L'ex bomber argentino Hernan Crespo ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "Il mio amico Simeone questa volta a Torino troverà undici leoni, cattivi e disposti a tutto per ribaltare l'andata. La Juve vuole la Champions e sa che probabilmente questa è l'ultima occasione per questo gruppo. Per l'Atletico Madrid sarà un inferno. Se devo fare un pronostico dico che passerà la Juve".