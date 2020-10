Crespo: "Inizio complesso per Pirlo? È normale, non si può pretendere fin da subito tutto"

L'ex giocatore di Milan e Inter, Hernan Crespo, ha parlato di Pirlo ai microfoni di Sky Sport: "Pirlo non ha fatto la gavetta? Non c'è un unico percorso da dover fare per diventare allenatori. Lo stesso vale per Roberto Mancini che è andato fin da subito in Lazio e Fiorentina, e oggi è alla guida della Nazionale italiana. Pirlo ha avuto una opportunità enorme e chi capita in una squadra così ha bisogno di una dirigenza che gli permetta di lavorare in tranquillità. L'inizio complesso? Mi sembra normale, non si può pretendere fin da subito tutto, i bianconeri avevano già in mente una 'linea verde' per lui chiamandolo a guidare l'Under 23: c'è aria di cambiamento nel club bianconero".