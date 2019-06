© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il pareggio per 3-3 contro l'Inghilterra consente alla Croazia di conquistare almeno un punto, ma non la salva dall'eliminazione: la squadra di Dragan, infatti, è l'esclusa del gruppo C proprio insieme alla nazionale dei Tre Leoni. Per il tecnico croato, però, l'abbandono della competizione non rappresenta una sconfitta: "Abbiamo dimostrato che i nostri giocatori possono fare tanto. Abbiamo giocato in un gruppo difficile dove ben due squadre vanno in semifinale, ma penso proprio che presto i nostri giocheranno in grandi squadre. E' importante che i ragazzi mostrino il proprio carattere e che diano tutto per i colori croati; avremo di certo potuto fare di più, ma abbiamo avuto molti problemi. Siamo arrivati all'europeo, abbiamo giocato contro grandi squadre come Francia e Inghilterra e per questo dobbiamo già considerarci campioni" ha sottolineato Dracan a HRT.