Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Portogallo-Croazia: Dalot contro Semper ed Erlic

Di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo-Croazia, valida per il Gruppo D della fase a gironi degli Europei Under 21:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Thierry Correia, Diogo Queiros, Diogo Leite, Dalot; Vitinha, Florentino, Gedson Fernandes; Francisco Trincao, Tiago Tomas, Pote. All. Rui Jorge.

CROAZIA (4-3-3): Semper; Sverko, Erlic, Vuskovic, Bradaric; Bistrovic, Moro, Franjic; Majer, Kulenovic, Ivanusec. All. Biscan.

ARBITRO: Frankowski (Polonia)