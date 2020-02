vedi letture

Crosetti su Repubblica: "La Lazio è la candidata più completa per lo Scudetto"

Corsivo di Maurizio Crosetti sulle colonne de La Repubblica dove si parla di Lazio e di lotta Scudetto. "Non c'è nessun motivo per non pensare che la Lazio possa davvero vincere lo Scudetto. Ha battuto la Juve e l'Inter con un'indiscutibile larghezza di mezzi e modi, è completa, molto forte in difesa, non ha visibili cedimenti". Un elogio della formazione di Simone Inzaghi definita "uno spettacolo di livello europeo".