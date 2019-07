Peter Crouch fa subito retromarcia sul suo ritiro dal calcio giocato. Nella giornata di ieri ha voluto omaggiare Roger Federer con una battuta postata sul suo profilo Twitter: "Se gioca così lui a 37 anni posso farlo anche io" #comeback. Soltanto un tweet con il suo solito stile o un'indicazione sul suo futuro? Ai posteri (o ai social) l'ardua sentenza.

If roger can play like that at 37 so can I! #comeback

— Peter Crouch (@petercrouch) 14 luglio 2019