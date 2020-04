Cruz ricorda l'addio all'Inter: "Moratti voleva che io rimanessi ma non me la sentivo più"

vedi letture

Intervista a Sky Sport per l'ex attaccante Julio Cruz. Tra le altre cose, l'argentino ha ricordato anche l'addio all'Inter: "Moratti voleva che io rimanessi ma non me la sentivo più. Mi ha fatto molto piacere però che abbiano raggiunto quel traguardo, la città e i tifosi aspettavano da tanto quel momento. La vita è così, io sono grato per tutto ciò che ho fatto e non rimpiango nulla. Sono un fortunato nella vita ad aver fatto il calciatore e vissuto grandi emozioni nelle varie squadre in cui sono stato".