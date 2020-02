Cucci (CdS) sul VAR: "Scongiura errori ma ha peggiorato il calcio"

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, penna del Corriere dello Sport, ha affrontato il tema delle polemiche arbitrali nato dopo Juventus-Fiorentina grazie alle parole del patron viola Rocco Commisso e ieri rilanciato dalle dichiarazioni del tecnico della Roma Paulo Fonseca: "A mio avviso la VAR non ha migliorato il calcio, al contrario l’ha peggiorato, sottraendogli le cure di uomini qualunque sorretti da passione - gli arbitri - trasformati in semplici utilizzatori di uno strumento di verità superiore. Quando non ci si accontenta dell’impegno di uomini onesti e disponibili (fino a prova contraria) a reggere un ruolo tanto delicato quanto utile, e si cercano correttivi fantasiosi, il rischio di sbagliare è forte. [...] La VAR ha sicuramente scongiurato errori arbitrali, ciò per cui era nata, ma privata di correttivi nell’uso, non nel principio, è riuscita a moltiplicare la confusione regolamentare, già attuata con stupida arroganza dall’Ente Supremo Ifab, e soprattutto ha privato di autorevolezza gli arbitri, riducendoli a manichini mossi da una macchina a sua volta manovrata da uomini divinizzati. Ditemi: chi controllerà i controllori?"