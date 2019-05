D'Amico: "Allegri deve restare alla Juventus"

L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla situazione legata alla panchina della Juventus: "Non so se Allegri resterà o meno, ma ci sono sicuramente delle panchine all'estero che potrebbero allettare il tecnico. Fossi in lui, resterei ancora un anno alla Juventus per provare a vincere la tanto sognata Champions League. In caso di addio di Allegri, la Juventus non dovrebbe prendere Conte ma un altro tecnico. Dove può andare il tecnico leccese? Secondo me la soluzione migliore mi sembra l'Inter, la Roma non è ancora pronta e ha ancora passi avanti da fare".