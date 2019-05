L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla terzultima giornata di campionato: "Le motivazioni hanno fatto sì che la Roma battesse la Juventus: un ottimo primo tempo dei bianconeri, meno nella ripresa. i bianconeri non hanno nulla da chiedere a questo finale di stagione, ma non penso che le squadre regalino punti volutamente. La finale di Coppa Italia a Banti? Non sarà contenta la Lazio, non è un arbitro che porta fortuna ai biancocelesti".